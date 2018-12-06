Медведев обидел нефтяников ради простых людей

По словам премьера, государству люди важнее заработков нефтяных компаний

2018 год стал позитивным для российской экономики: рост около двух процентов, инфляция не более 4. Удалось переломить и тенденцию к снижению реальных доходов населения. Об этом Дмитрий Медведев говорил, отвечая на вопросы журналистов в ежегодном большом интервью. Премьер подвел итоги года и рассказал о задачах, стоящих перед правительством в ближайшем будущем. Речь шла о реализации нацпроектов, об изменениях в пенсионном законодательстве, ценах на бензин, западных санкциях - обо всем, что волнует россиян.

Дмитрий Медведев занимает кресло за круглым столом: камеры, звук. За кадром обстановка непринужденная, но в прямом эфире - серьёзный разговор: всё, что волнует большую страну, каждого россиянина. Премьер подводит итоги работы правительства. По его словам, успехи есть: экономика растёт, а доходы бюджета превышают расходы.

"У нас впервые за несколько лет будет профицитный бюджет. Причем не просто на какие-то доли процента, а существенно профицитный бюджет. Это говорит о том, что мы правильным образом распорядились доходами, и правильным образом просчитали последствия тех решений, которые мы принимаем", - заявил Медведев.

Ещё одно достижение года, продолжает Медведев, низкая инфляция — менее 4%. Цифра, к которой несколько лет назад лишь надеялись приблизиться. Теперь это реальность.

"И это позволяет людям просто планировать свои доходы и планировать свои расходы. Потому что, как ни крути, конечно, никому не нравится повышение цен где-то и так далее. Но все-таки одно дело, когда инфляция 4%, и даже на продуктовую корзину это все равно видно невооруженным взглядом, а другое дело, когда несколько лет назад она у нас была 15%, - говорит премьер.

Вопрос журналиста: нашли ли средства на развитие страны, на выполнение майских указов президента. 23 триллиона рублей - вот сумма, которая нужна, чтобы до 2024 года решить вопросы с инфраструктурой и социальными программами. Деньги есть, отвечает Дмитрий Медведев. А что же по поводу содержимого в кошельках граждан? Как обстоят дела с зарплатами?

"У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали, в настоящий момент последние два года они перешли к росту. Я все прекрасно понимаю, мы все, что называется, по земле ходим, понимаем, что одно дело 7% на большие деньги, а другое дело 7% на относительно скромную зарплату, но рост есть. Но не надо, что называется этим упиваться, наоборот, нужно делать всё, чтобы этот рост был выше", - заявил премьер.

Не менее болезненная тема: изменения в пенсионном законодательстве. Премьер говорит, это было сложным и выстраданным решением. Возможно, самым трудным для власти за последние десятилетие. Но необходимым. Без него невозможно благополучие страны в будущем. К тому же, считает Дмитрий Медведев, изменения в итоге получились достаточно гибкими. К примеру, труженики села будут получать повышенную пенсию, а многодетные матери смогут уйти на заслуженный отдых раньше.

"В результате был выработан компромиссный пакет, который включает в себя не только те подходы, которые изложило правительство, но, все-таки, откорректирован возраст выхода на пенсию для женщин, сохранен разрыв в 5 лет, сохранены большинство льгот и дополнительных возможностей для отдельных категорий льготников. Мы пошли на это просто, чтобы переход был гораздо более спокойным. Сохранены целый ряд позиций по длительному периоду работы, я имею в виду, так называемые 37 и 42 года стажа", - сказал премьер.

Сбалансированным и наименее чувствительным для людей получилось и решение о налоге на добавленную стоимость, уверен премьер-министр.

"НДС у нас за последние годы менялся. Я напомню, что сначала составлял 28%, потом 20% с 94-го по 2004 год, потом 18%, сейчас его снова увеличили до 20%. Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов - это наименее болезненная ситуация для людей", - полагает глава кабмина.

В планах на будущий год - 12 национальных проектов. И коснутся они едва ли не всех сфер жизни: от образования до транспортной инфраструктуры. Но журналисты спрашивают Дмитрия Медведева о другом: куда больше дорог россиян волнуют дорогие лекарства. Будут ли расти цены и дальше?

"Никакого повышения цен не предполагается. Этого не будет. За ценами мы следим", - заверил он.

Другая острая тема - цены на бензин. Правительству недавно пришлось вмешаться в этот вопрос. Едва не дошло до заградительных пошлин для нефтяников. Россия уходит от рыночной экономики? - интересуются журналисты.

"Экономика у нас рыночная, открытая, которая действует в соответствии с известными принципами, в том числе либеральными принципами. Ничего здесь не меняется. Но за последний период за счет роста цен на нефть наши нефтяные компании посчитали себя обиженными. Но что для нас важнее? Чтобы нефтяные компании заработали, сколько они планируют заработать, или все-таки, чтобы люди могли расплачиваться за бензин? Те, у которых еще и денег немного совсем. Поэтому вы вынуждены были, скажем прямо, надавить на нефтяников, да. И заставить их подписать эти соглашения", - заявил премьер.

Не стоит россиянам переживать и за американскую валюту. Запрещать доллар никто не собирается, успокаивает премьер. Другое дело, что Россия должна опираться на рубль, в том числе в расчетах с зарубежными партнёрами, если это выгодно. Цель - благополучие граждан. Правительство вообще очень старается, чтобы жизнь людей становилась лучше. Но чиновникам необходимо следить не только за своими делами - за словами тоже, уверен Медведев. Когда министр из Саратовской области заявляет, что 3700 рублей вполне достаточно для того, чтобы нормально прожить, это недопустимо.

"Что можно сказать? Мозги надо включать, вот собственно и все, когда ты облечен властью. И, к сожалению, не у всех это получается", - ответил премьер.

Сокращение уровня бедности вдвое, улучшение инвестиционного климата, подготовка медработников так, чтобы не было дефицита: круг тем, которые представители СМИ обсуждали с Дмитрием Медведевым, обширен. Впервые за 11 лет существования формата в беседе участвовала журналист регионального телеканала. Важно ведь, уверен премьер, чтобы чиновники на местах правильно понимали законы, и они работали и там на благо людей.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".