Собянин: Москва остается одним из самых крупных торговых городов

По словам мэра, торговля в столице становится все ближе для москвичей

Власти Москвы приветствуют участие крупных западных компаний в развитии столичной сети торговых центров. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи с руководством международного холдинга "Глобус", который работает на российском рынке с 2006 года.

Компания владеет сетью гипермаркетов в Германии, Чехии и России, торгующих среди прочего продукцией собственного производства. В ближайшие годы "Глобус" намерен инвестировать в нашу страну около миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

"Торговля с каждым годом становится все ближе для москвичей, сети торговые расширяются, и сами торговые центры становятся уже не просто местом торговли, но и местом размещения социальных и культурных объектов. Я очень рад, что ваш торговый холдинг активно работает в Москве, инвестирует в Москву, я знаю о том, что у вас есть дальнейшие планы по развитию", - сказал Собянин.