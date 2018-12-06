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Попытка оспорить морские права России провалилась

20:27
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Американский эсминец едва ушел от российских кораблей в Японском море

В российском Минобороны рассказали, что на самом деле произошло накануне в Японском море с американским эсминцем "МакКэмпбелл". Командование ВМС США не скрывало, что направило его в сторону наших берегов дабы оспорить морские претензии Москвы. Но подойти к территориальным водам России ближе, чем на 100 километров у корабля не получилось. 

Экипаж эсминца, конечно, "продемонстрировал свою доблесть в центральной части Японского моря". Так иронично о походе американцев высказался официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. Но всё это время корабль пытался, но неудачно, оторваться от сопровождения. В международных водах американец следовал под контролем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и самолетов военной авиации, передает "ТВ Центр".

Сейчас "МакКэмпбелл" демонстрирует свою отвагу в четырехстах километрах от территориальных вод России. 

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Эсминец USS McCampbell (DDG 85)
Эсминец USS McCampbell (DDG 85)
Ракетный эсминец USS McCampbell
Ракетный эсминец USS McCampbell
Эсминец USS McCampbell (DDG 85)
Эсминец USS McCampbell (DDG 85)
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