Попытка оспорить морские права России провалилась

Американский эсминец едва ушел от российских кораблей в Японском море

В российском Минобороны рассказали, что на самом деле произошло накануне в Японском море с американским эсминцем "МакКэмпбелл". Командование ВМС США не скрывало, что направило его в сторону наших берегов дабы оспорить морские претензии Москвы. Но подойти к территориальным водам России ближе, чем на 100 километров у корабля не получилось.

Экипаж эсминца, конечно, "продемонстрировал свою доблесть в центральной части Японского моря". Так иронично о походе американцев высказался официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. Но всё это время корабль пытался, но неудачно, оторваться от сопровождения. В международных водах американец следовал под контролем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и самолетов военной авиации, передает "ТВ Центр".

Сейчас "МакКэмпбелл" демонстрирует свою отвагу в четырехстах километрах от территориальных вод России.