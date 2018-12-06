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Режущий женщин маньяк из Тольятти задержан

19:50
  • четверг
  • 06 декабря 2018

На счету 22-летнего Артема Семенова семь нападений

Правоохранительные органы задержали в Москве 22-летнего Артема Семенова, подозреваемого в нападениях на женщин в Тольятти. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По предварительным данным, Семенов подстерегал своих жертв в безлюдным местах и подъездах, а затем ранил их. Всего пострадали семь женщин, угрозы их жизни нет. Все нападения были совершены в Самарской области, сообщает ТАСС.

После содеянного, подозреваемый покинул Тольятти. 5 декабря полиция объявила Семенова в розыск.

По данным местных СМИ, причиной преступлений могла стать несчастная любовь. Его бывшая девушка была блондинкой, жертвы подозреваемого - тоже со светлыми волосами.

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Маньяк
Маньяк из Тольятти Артем Семенов
Маньяк из Тольятти Артем Семенов
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