Режущий женщин маньяк из Тольятти задержан

На счету 22-летнего Артема Семенова семь нападений

Правоохранительные органы задержали в Москве 22-летнего Артема Семенова, подозреваемого в нападениях на женщин в Тольятти. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По предварительным данным, Семенов подстерегал своих жертв в безлюдным местах и подъездах, а затем ранил их. Всего пострадали семь женщин, угрозы их жизни нет. Все нападения были совершены в Самарской области, сообщает ТАСС.

После содеянного, подозреваемый покинул Тольятти. 5 декабря полиция объявила Семенова в розыск.

По данным местных СМИ, причиной преступлений могла стать несчастная любовь. Его бывшая девушка была блондинкой, жертвы подозреваемого - тоже со светлыми волосами.