"Натворил делов": подорвавший "Перекресток" псих раскаялся

Суд освободил Дмитрия Лукьяненко от уголовной ответственности и отправил его лечиться

Суд в Санкт-Петербурге отправил на принудительное психиатрическое лечение Дмитрия Лукьяненко, устроившего взрыв в магазине "Перекресток" в декабре 2017 года. Мужчину освободили от уголовной ответственности.

Лукьяненко признан невменяемым на основании судебно-медицинской экспертизы. По версии следствия, мужчина подорвал магазин, чтобы привлечь внимание властей в организации, которую считал сектой.

Устроивший теракт свою вину не отрицает, пишет "Коммерсант". На заседании суда он раскаялся в содеянном и заявил, что сожалеет о своем поступке. "Натворил делов", - резюмировал обвиняемый.

Адвокат Лукьяненко назвала решение суда "ожидаемым". "Он понимает, что тот поступок - необдуманный и жестокий", - заявила она. "Слава тебе, господи, пожалел меня бог", - прокомментировала исход дела мать фигуранта Галина Лукьяненко.

Взрыв в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря 2017 года. В камере хранения вещей магазина сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

В результате теракта пострадали 18 человек. На допросе после задержания Лукьяненко объяснил свои действия "ненавистью к организаторам и адептам психологических тренингов".