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Россия оказалась под угрозой отстранения от Олимпиады-2020

20:17
  • четверг
  • 06 декабря 2018

МОК обеспокоен тем, что Россия позволила бобслеисту Александру Зубкову оставить золотые медали

Международный олимпийский комитет (МОК) требует от России выполнения постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), которое Мосгорсуд признал недействительным. Олимпийский комитет России (ОКР) уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда.

Ранее CAS потребовал от бывшего бобслеиста и нынешнего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали ОИ-2014, поскольку он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Однако Мосгорсуд позволил Зубкову сохранить награды.

В случае, если Россия не выполнит постановление CAS, то МОК будет вынужден применить санкции. В частности, российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в японском Токио, говорится в сообщении ОКР.

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