ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская биатлонистка расплакалась в интервью после поражения

20:51
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Спортсменка заняла 42-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке

Российская биатлонистка Маргарита Васильева осталась недовольна своим результатом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Спортсменка допустила три промаха и финишировала 42-й.

Во время интервью Матч.ТВ Васильева не смогла сдержать слез.

"Я понимаю, что это только начало. Мы много работаем и почему-то не получается. На эмоциях мне кажется, что здесь вообще делать нечего", - поделилась спортсменка.

Победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке одержала украинская биатлонистка Юлия Джима.

Главное сегодня
Маргарита Васильева
Маргарита Васильева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.