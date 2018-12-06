Российская биатлонистка расплакалась в интервью после поражения

Спортсменка заняла 42-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке

Российская биатлонистка Маргарита Васильева осталась недовольна своим результатом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Спортсменка допустила три промаха и финишировала 42-й.

Во время интервью Матч.ТВ Васильева не смогла сдержать слез.

"Я понимаю, что это только начало. Мы много работаем и почему-то не получается. На эмоциях мне кажется, что здесь вообще делать нечего", - поделилась спортсменка.

Победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке одержала украинская биатлонистка Юлия Джима.