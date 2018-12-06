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Трамп стал жертвой харассмента

21:00
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Президент США также пожаловался на низкий рейтинг

Президент США Дональд Трамп пожаловался на низкий рейтинг и заявил, что стал жертвой политической травли в связи с расследованием мнимого российского вмешательства в выборы США.

Результаты ежедневного опроса службы Rasmussen Reports показали, что 49% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, при этом 50% - не одобряют. Трамп не согласился с такой оценкой своей работы и напомнил своим подписчикам в Twitter о сокращении налогов.

"Если бы не фальшивая российская охота на ведьм - с учетом всего, чего мы добились за последние два года (сокращение налогов, судьи, военные, ветераны) - мой рейтинг одобрения был бы 75%, а не 50%, только что сообщили в Rasmussen (исследовательская служба – прим. ред.). Это называется Президентский Харассмент!", - написал Трамп в Twitter, выделив два последних слова.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, в результате которых Трамп стал президентом страны. Расследования ведут представители обеих палат Конгресса США, а также спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам Трамп отвергает все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

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