Трамп стал жертвой харассмента

Президент США также пожаловался на низкий рейтинг

Президент США Дональд Трамп пожаловался на низкий рейтинг и заявил, что стал жертвой политической травли в связи с расследованием мнимого российского вмешательства в выборы США.

Результаты ежедневного опроса службы Rasmussen Reports показали, что 49% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, при этом 50% - не одобряют. Трамп не согласился с такой оценкой своей работы и напомнил своим подписчикам в Twitter о сокращении налогов.

"Если бы не фальшивая российская охота на ведьм - с учетом всего, чего мы добились за последние два года (сокращение налогов, судьи, военные, ветераны) - мой рейтинг одобрения был бы 75%, а не 50%, только что сообщили в Rasmussen (исследовательская служба – прим. ред.). Это называется Президентский Харассмент!", - написал Трамп в Twitter, выделив два последних слова.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2018

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, в результате которых Трамп стал президентом страны. Расследования ведут представители обеих палат Конгресса США, а также спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам Трамп отвергает все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.