Париж переходит на осадное положение

8 декабря ожидается очередная акция "желтых жилетов"

Эйфелева башня, магазины на Елисейских Полях, а также семь парижских музеев будут закрыты 8 декабря из-за очередной акции протестов "желтых жилетов".

Для сдерживания манифестантов мобилизованы дополнительные силы полиции. Власти Франции опасаются, что "желтые жилеты" возьмут в руки оружие и предпримут попытку государственного переворота. На прошлой неделе участники акции пообещали дойти до Елисейского дворца, сообщает "Интерфакс".

"Мы не запрещали выражать протест, но в свете последних событий мы должны проявлять осторожность", - заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Предыдущая манифестация "желтых жилетов", которая прошла 1 декабря, нанесла французской столице ущерб почти на четыре миллиона евро. Протестующие разбили несколько статуй Триумфальной арки, расписали баллончиками ее стены и разгромили расположенный внутри арки музей.

Во Франции с середины ноября проходят протесты против повышения цен на бензин, участники акции носят светоотражающие жилеты для автомобилистов. На данный момент известно о 421 задержанных и 130 пострадавших.