Ссора Путина и Лукашенко затмила главную тему ЕАЭС

По признанию белорусского лидера, ему пришлось извиняться перед Путиным

В Санкт-Петербурге собрались лидеры стран Евразийского экономического союза. Обсуждали текущую деятельность ЕАЭС и ближайшие планы. Заседание прошло под председательством Владимира Путина. Президент отметил успехи кооперации в ряде отраслей, а также увеличение экспорта продукции стран союза на внешние рынки. На заседании обнаружились и разногласия между партнёрами. Глава Белоруссии Александр Лукашенко был недоволен тарифами, по которым Россия поставляет газ в его страну.

Энергоносители, космос, цифровая экономика, финансовый сектор – главные темы заседания Высшего Евразийского экономического совета, отмечает "ТВ Центр". Итоги уходящего года, которые подводят главы шести государств, входящих в ЕАЭС, Владимир Путин назвал успешными. Увеличился совокупный ВВП стран союза. Растет производство в промышленности и сельском хозяйстве. Товарооборот только внутри альянса вырос до 44 миллиардов долларов.

"Товарооборот с внешними партнёрами увеличился на 21% – до 548 миллиардов долларов, причём преимущественно за счёт наращивания нашего экспорта. ЕврАзЭС улучшил свои позиции в международных рейтингах, в частности, в ведении бизнеса. По данным Doing Business-2018, по средневзвешенным показателям государств-членов он переместился на 31 место. Напомню, в 2017 году это было 40 из 190 экономик мира", - сказал Путин.

Главная текущая задача ЕврАзЭС снятие торговых барьеров, обеспечение равного доступа к энергоресурсам. Общий рынок нефти, нефтепродуктов и газа, по оценкам экспертов, должен прибавить к ВВП стран союза девять миллиардов долларов. Создание такого пространства займет какое-то время. Однако эффект от еще не созданного рынка лидер Белоруссии, например, хочет ощутить уже сейчас.

"В нашей стране на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за тысячу кубов. А установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования – 70 долларов, почти в два раза ниже. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?" – заявил Лукашенко.

"Важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Сегодня у Белоруссии 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ - 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС", - ответил Путин.

"Но наш главный партнёр, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнёры, а и конкуренты и прочее - это россияне. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, ещё не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда ещё три тысячи километров качать надо. Поэтому у них и цена такая. Вот почему", - поспорил Лукашенко.

"Но если бы была рыночная для Белоруссии - не было бы 129 и 127, она была бы под 200, вот в чём всё дело. Но давайте, мы уже подискутируем потом в закрытом режиме", - призвал Путин.

"Хорошо", - ответил ему президент Белоруссии.

После закрытой части встречи Александр Лукашенко признался журналистам, что извинился перед Владимиром Путиным за спор о цене на газ. Подробности диалога, как выразился белорусский лидер, прессе лучше не знать. Зато не вызвало разногласий обсуждение перспектив совместного освоения космоса. Страны союза к следующему году планируют создать объединенную орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Намечено производство новых аппаратов, которые превзойдут иностранные аналоги. Проект – коммерческий. И, не исключено, что им заинтересуются новые партнеры ЕврАзЭС – Китай, Иран, Сингапур, Израиль, Сербия, Индия и Египет. Именно таким союз и видел его вдохновитель – Нурсултан Назарбаев, когда в 1994 году предлагал объединить усилия.

"Тогда я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока не международной арене и будет притягивать своими действиями других, которые захотят с нами работать. Сегодня фактически эта идея стала реальностью, мы в нем работаем", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

При этом расширяется сам союз - в заседании в качестве наблюдателя принял участие лидер Молдавии Игорь Додон. Внутри ЕАЭС активно координируется валютно-финансовая политика. Осенью представители центральных банков стран альянса подписали соглашение о гармонизации соответствующего законодательства.

"Это большой шаг на пути к формированию общего финансового пространства. Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчётной структуры с использованием современных финансовых технологий. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платёжных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - заявил президент России.

По завершении заседания Владимир Путин подарил коллегам панно с побывавшими на МКС национальными флагами стран участниц союза. Лидеры продолжили встречу в неформальной обстановке и уже в расширенном составе с главами государств СНГ. Вечером все они по приглашению российского президента прибыли в Мариинский театр, где в эти минуты дают балет "Щелкунчик".

Александр Огородников. Юлия Олейник. "ТВ Центр".