"Эффект вау": Старинные здания Москвы заиграли красками

Мэр Москвы Сергей Собянин лично поблагодарил реставраторов за проделанную работу

В столице чествовали победителей ежегодного конкурса "Московская реставрация". Лауреатами стали 46 специалистов и организаций, которые участвовали в восстановлении знаковых объектов культурного наследия. Таких, как павильоны ВДНХ, Хамовнические казармы, Малый театр, палаты бояр Романовых, церковь Большое Вознесение у Никитских Ворот. В планах реставраторов на будущий год - обветшавшее здание Северного речного вокзала.

Барельефы, скульптурные композиции, витражи, мозаики. Лучшие реставраторы России по крупицам восстанавливали исторический облик павильона "Космос" на ВДНХ. По найденным в архивах чертежам удалось даже воссоздать звезду-люстру, утраченную в 70-е годы. Этот объект культурного и исторического наследия победил в народном голосовании на портале "Активный гражданин" и стал особым номинантом в конкурсе "Московская реставрация". В четверг награждали победителей. Мэр столицы лично поблагодарил специалистов за проделанную работу, передает "ТВ Центр".

"В городе произошел такой эффект вау - мы увидели город другим, обновленным. Красное сердечко "Я люблю Москву" – этот лозунг из абстрактного стал ближе к сердцу. И во всей этой огромной работе, которая проводилась в городе, большая заслуга и большая часть работы лежала на ваших плечах", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкурс "Московская реставрация" проводится в восьмой раз. Но таких масштабов он ещё не приобретал. 46 лауреатов. 23 восстановленных объекта, и каждый по-своему уникален. Поэтому жюри пришлось непросто.

Награды вручают в четырёх номинациях. В разделе "Гражданская архитектура" отмечена работа по восстановлению читального зала №3 Российской государственной библиотеки. Среди победителей: и старый государев двор - палаты бояр Романовых и чугунный павильон трамвайной остановки.

"Она была в ужасном состоянии после пожара, который был не так давно, остались только чугунные элементы, были обиты жестью. Все восстановили по архивным данным, максимально старались придерживаться. Трамвайная остановка, люди очень переживают за нее, любят это место", - рассказала реставратор Анна Паничкина.

Реставраторы потрудились и в городских усадьбах. В этом доме жила и работала советский скульптор-монументалист Вера Мухина, автор монумента "Рабочий и колхозница". Обновили фасад, восстановили лепнину. В жилой части починили деревянную лестницу, а в мастерской скульптора — витражное окно и прозрачный стеклянный купол.

Дом основателя московского модерна Льва Кекушева. Он оставлял на всех построенных им творениях фирменную "подпись" — барельеф или статую Льва. Было животное и на Остоженке. В конце прошлого века двухметровый гипсовый зверь куда-то пропал. Реставраторам пришлось, сверяясь с фотографиями, сделать его копию, но уже в бронзе - так долговечнее.

"Мы воссоздали скульптуру льва. Это было сложно, начиная с того, что нужно было по фотографии просто воссоздать его внешний вид. Нужно было придумать, из чего это сделать, чтобы поставить его на платформу, чтобы не утяжелить здание, не потрескалось, чтобы стояло нормально", - пояснила главный архитектор проекта реставрации Людмила Мурашова.

С 2011 года в Москве отреставрировано 1167 объектов культурного наследия. В результате беспрецедентных по масштабу работ доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилась с 39% до 6%.

"6% осталось объектов в неудовлетворительном состоянии, каждый объект на особом счету. Ведем каждый объект, по каждому составлена, как сейчас модно говорить, дорожная карта. Ведем каждый объект, чтобы таких объектов становилось все меньше и меньше", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В четверг московские реставраторы отмечают свои победы, но не упускают возможности обсудить грядущие планы. В дорожную карту на будущий год уже вошёл Северный речной вокзал. Работы там начнутся уже весной.

Виктор Прокушев, Андрей Талалай, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".