Власти Литвы закроют россиянам въезд в страну

Ограничения коснутся тех, кто связан с инцидентом в Керченском проливе

Власти Литвы намерены ввести индивидуальные санкции в отношении россиян, которые имели отношение к инциденту в Керченском проливе. В частности, речь идет о запрете въезда в страну лиц, причастных к задержанию украинских кораблей.

В черный список могут попасть около 20 человек. МИД Литвы ведет консультации с другими странами, чтобы выработать ответные меры против России.

25 ноября украинские корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 украинских моряка арестованы до 25 января.