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Розенбаум спас жизнь женщине по дороге в Крым

22:13
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Музыкант сделал женщине искусственное дыхание в самолете

Российский музыкант Александр Розенбаум оказал первую помощь пассажирке авиарейса Москва-Симферополь, которая потеряла сознание.

Женщине неожиданно стало плохо, но врачей в эконом-классе не оказалось. Тогда на помощь пришел Розенбаум, летевший в Крым бизнес-классом. Артист сделал пострадавшей искусственное дыхание, по прилету в Симферополь бортопроводники передали ее медикам.

Нужно отметить, что Розенбаум имеет медицинское образование. В 70-х годах он закончил Первый медицинский институт в Ленинграде и получил диплом врача-терапевта. После выпуска артист работал в скорой помощи, сообщает "Интерфакс". 

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Александр Розенбаум
Александр Розенбаум
Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь
Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь
Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь
Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь
Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь
Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь
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