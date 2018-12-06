Розенбаум спас жизнь женщине по дороге в Крым

Музыкант сделал женщине искусственное дыхание в самолете

Российский музыкант Александр Розенбаум оказал первую помощь пассажирке авиарейса Москва-Симферополь, которая потеряла сознание.

Женщине неожиданно стало плохо, но врачей в эконом-классе не оказалось. Тогда на помощь пришел Розенбаум, летевший в Крым бизнес-классом. Артист сделал пострадавшей искусственное дыхание, по прилету в Симферополь бортопроводники передали ее медикам.

Нужно отметить, что Розенбаум имеет медицинское образование. В 70-х годах он закончил Первый медицинский институт в Ленинграде и получил диплом врача-терапевта. После выпуска артист работал в скорой помощи, сообщает "Интерфакс".