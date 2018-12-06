Госдеп предложил России два варианта на выбор по ракетам

Россия должна либо отказаться от ракеты 9М729, либо модифицировать ее согласно положениям ДРСМД

США предложили России либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо изменить ее радиус действия в соответствии с условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Госдепе утверждают, что эти ракеты имеют радиус действия от 500 до 5500 километров. В МИД России сообщили, что система 9М729 никогда не испытывалась на такую дальность, пишет РИА Новости.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней на ликвидацию ракетной системы 9М729, которая, по мнению американских властей, идет в разрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В противном случае Вашингтон выйдет из соглашения.