Появилось видео страшного пожара в частном секторе Анапы

Пожарные ликвидировали открытое горение в частном секторе в Анапе

В Анапе этой ночью тушили крупный пожар. Пламя почти полностью уничтожило три жилых дома. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Девять человек были эвакуированы, передает "МИР24".

Возгорание произошло в восемь вечера. Очаг находился в двухэтажном здании, где, по данным местных журналистов, располагался мини-отель. А затем огонь перекинулся на соседние постройки и охватил площадь в 700 квадратных метров.

Работу спасателей осложняло то, что частные домовладения в курортной зоне стоят вплотную друг к другу. Однако им удалось остановить пламя и не дать ему распространиться. В тушении принимали участие 75 человек и более 20 единиц техники.