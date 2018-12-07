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Появилось видео страшного пожара в частном секторе Анапы

08:43
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Пожарные ликвидировали открытое горение в частном секторе в Анапе

В Анапе этой ночью тушили крупный пожар. Пламя почти полностью уничтожило три жилых дома. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Девять человек были эвакуированы, передает "МИР24".

Возгорание произошло в восемь вечера. Очаг находился в двухэтажном здании,  где, по данным местных журналистов, располагался мини-отель. А затем огонь перекинулся на соседние постройки и охватил площадь в 700 квадратных метров. 

Работу спасателей осложняло то, что частные домовладения в курортной зоне стоят  вплотную друг к другу. Однако им удалось остановить  пламя и не дать ему распространиться. В тушении принимали участие 75 человек и  более 20 единиц техники.

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Пожар в частном секторе Анапы
Пожар в частном секторе Анапы
Пожар в частном секторе Анапы
Пожар в частном секторе Анапы
Пожар в частном секторе Анапы
Пожар в частном секторе Анапы
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