ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину подарили уникальный гоночный шлем

09:08
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Глава Международной автомобильной федерации вручил Владимиру Путину именной гоночный шлем

В Санкт-Петербурге Владимир Путин встретился с президентом Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом. Эта структура занимается организацией автогонок, в частности, разрабатывает регламенты "Формулы-1", чемпионатов мира по ралли и другим первенствам, передает "ТВ Центр".

В эти дни в городе на Неве впервые в России как раз проходит генеральная ассамблея федерации. Владимир Путин поблагодарил Жана Тодта за визит в нашу страну.

Путин: Спасибо, что вы приехали. Нам очень приятно, что в вашем присутствии мы можем зафиксировать развитие автомобильного спорта в России.

Тодт: Господин президент! Для меня большая честь встретиться с вами. Я благодарен вам за то, что нашли время в вашем, безусловно, загруженном графике для этой встречи.

Главное сегодня
Владимир Путин и Жан Тодт
Владимир Путин и Жан Тодт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.