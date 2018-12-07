Путину подарили уникальный гоночный шлем

Глава Международной автомобильной федерации вручил Владимиру Путину именной гоночный шлем

В Санкт-Петербурге Владимир Путин встретился с президентом Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом. Эта структура занимается организацией автогонок, в частности, разрабатывает регламенты "Формулы-1", чемпионатов мира по ралли и другим первенствам, передает "ТВ Центр".

В эти дни в городе на Неве впервые в России как раз проходит генеральная ассамблея федерации. Владимир Путин поблагодарил Жана Тодта за визит в нашу страну.

Путин: Спасибо, что вы приехали. Нам очень приятно, что в вашем присутствии мы можем зафиксировать развитие автомобильного спорта в России.

Тодт: Господин президент! Для меня большая честь встретиться с вами. Я благодарен вам за то, что нашли время в вашем, безусловно, загруженном графике для этой встречи.