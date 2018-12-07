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НОВОСТИ

Новым постпредом США при ООН стала русофобка

08:39
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Президент США Дональд Трамп решил назначить постоянным представителем США в ООН Хизер Науэрт

Должность постпреда США при ООН займет пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт. По данным американских СМИ, об этом назначении сообщит Дональд Трамп в своем Twitter. 

Науэрт - бывшая ведущая телеканала Fox News, считающегося рупором республиканской партии, которую сейчас представляет Трамп. В Госдепартамент она пришла в апреле 2017 года. Отметим, что на одном из брифингов Науэрт в нехорошем смысле "прославилась", обратившись к одному их журналистов: "Вы из России? Этим все сказано".

В ООН она сменит Никки Хейли, которая в октябре внезапно объявила о решении уйти в отставку, официально свою должность она покинет в январе, передает "Газета.Ru". Ранее наш постпред при организации Василий Небензя заявлял, что готов работать с любым представителем, которого выдвинет и назначит американский президент и одобрит Сенат.

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