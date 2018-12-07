Вода в сирийском Алеппо стала чище

Во время войны террористы пытались использовать водоочистную станцию в своих целях

В Алеппо заработала городская водоочистная станция. Во время войны боевики ее полностью разрушили, уничтожив оборудование. Теперь же после модернизации она снова снабжает чистой питьевой водой центр крупного мегаполиса и его окраины, ежедневно перекачивая сотни тысяч кубометров из реки Евфрат.

Закарья буквально одним движением пальца контролирует работу главного стратегического объекта Алеппо. Насосной станции, которая обеспечивает водой всю экономическую столицу Сирии. Помпы, генераторы, шлюзы. Включаются, выключаются, переходят в резервный режим автоматически, передает "ТВ Центр".

Террористы удерживали этот объект 6 лет. Уничтожили почти все оборудование. Машинный зал заминировали. Собирались взорвать. Но передумали. Выбить их сирийской армии удалось с трудом.

Во время войны боевики пытались использовать станцию как инструмент шантажа. Отрезав подачу воды в западные районы, надеялись на то, что в обесточенных кварталах начнет зреть недовольство среди населения, начнутся бунты, и люди в итоге выступят против властей. Но в администрации Алеппо быстро нашли выход из ситуации. По всему городу пробурили более 90 артезианских скважин. И таким образом проблема обеспечения водой была частично решена.

Еще год назад в черном от копоти зале, гремя подшипниками и разбрызгивая масло, едва работали два насоса. Сегодня в зале - чистота. Да и насосов уже девять. Часть новых, другие были капитально отремонтированы. Нужды качать воду из скважин во дворах и на улицах уже нет.

"Новые качают воду в центр города, он плотно заселен, а старые распределяют на окраины, там население меньше, станция выдаёт до 500 тысяч кубометров воды в сутки. Этого хватает даже для такого большого города, как наш Алеппо", - рассказал начальник машинного зала Мухаммад Лаказ.

Вода из Евфрата поступает в отстойник. Проходит 4 ступени очистки. От фильтрации сквозь песок. До обеззараживания хлором. Система, сокрушаясь, рассказывает Абдулкадр, примитивная. А ведь еще несколько лет назад о хлорке здесь и не вспоминали. Воду очищали с помощью озона. Дорогое оборудование закупили во Франции. Сирия была единственной страной на Востоке, где применяли такие ультрасовременные по тем временам технологии.

Впрочем, люди в послевоенном Алеппо не капризны. И рады тому, что вода есть в каждом доме. Пусть и пахнущая хлором. Но стабильно и обходится горожанам недорого. Все собранные средства идут на восстановление инфраструктуры насосной станции.

Ремонтом главного здания, которое до войны было еще и символом прогресса и достижений алеппского ЖКХ, власти займутся в следующем году.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр", Алеппо.