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Эксперт рассказал о плюсах отказа от доллара

10:19
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Некоторые финансовые планы правительства Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Беседа коснулась состояния бюджета страны, его зависимости от ситуации на рынке нефти, а также перспектив отказа от доллара во внешнеторговых расчётах.

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили дедолларизацию экономики России. На вопросы ведущего ответил главный советник руководителя аналитического центра при правительстве России Леонид Григорьев.

"Вопрос, в какой валюте записан контракт. Роль мировой валюты играет та, которая более-менее устойчива. Торговать разными валютами всегда можно, но будут риски колебаний. Плюс дедолларизации – снижение финансово-политических рисков", - отметил Григорьев.

Подробный комментарий эксперта смотрите в видео.

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