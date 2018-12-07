Эксперт рассказал о плюсах отказа от доллара

Некоторые финансовые планы правительства Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Беседа коснулась состояния бюджета страны, его зависимости от ситуации на рынке нефти, а также перспектив отказа от доллара во внешнеторговых расчётах.

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили дедолларизацию экономики России. На вопросы ведущего ответил главный советник руководителя аналитического центра при правительстве России Леонид Григорьев. "Вопрос, в какой валюте записан контракт. Роль мировой валюты играет та, которая более-менее устойчива. Торговать разными валютами всегда можно, но будут риски колебаний. Плюс дедолларизации – снижение финансово-политических рисков", - отметил Григорьев. Подробный комментарий эксперта смотрите в видео.