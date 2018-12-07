Мордобой украинских депутатов сорвал прямой эфир

Парламентарии испортили телевизионное оборудование

В прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" подрались депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна и представитель партии "Свобода" Юрий Левченко. Потасовку начал Барна.

Парламентария взбесило, что его назвали "прислужником олигарха". "Вы показали свой уровень, вот как тот человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", - заявил Левченко, после чего и получил кулаком в лицо.

В итоге завязалась драка, и был сорван эфир. Депутаты повредили телевизионное оборудование. Видео с мордобоем парламентариев размещено в Сети.