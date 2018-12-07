Провокация Порошенко провалилась: США отказались воевать с Россией

Вашингтон воспользуется другими способами давления на Москву

США продолжают регулярный контакт с главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, чтобы свести вероятность военного столкновения двух стран к минимуму. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, Вашингтон точно не рассматривает возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе. Он отметил, что западные страны должны оказывать другие виды давления на Москву. Данфорд добавил, что имеет ввиду политический и экономический способ повлиять на действия России.

Кроме того, Данфорд отметил, что США помогают Украине только с реформированием их вооруженных сил, а также обеспечением этой страны оборонными возможностями. Главное, по словам американского военачальника, чтобы Киев сам мог защитить себя, пишет "Газета.Ru".

Ранее США потребовали от России отпустить украинских моряков, задержанных после провокации Украины в Керченском проливе. В противном случае, Вашингтон пригрозил Москве "последствиями и болью".

25 ноября три украинских корабля предприняли попытку скрытно прорваться в Керченский пролив. Тем не менее, их задержали российские пограничники. После этого Киев обвинил Россию в агрессии, а Москва назвала действия украинских военных провокацией. Также Россия арестовала 24 украинских моряка, участвовавших в провокации.

Как выяснил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, спецоперацию в течение трех месяцев готовили американские спецслужбы и СБУ. Президент Украины Петр Порошенко лично отдавал команды исполнителям и в итоге решил отправить моряков на верную гибель для проведения провокации.

Между тем, телеканал CNN ранее сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение отправить в Черное море военный корабль из-за инцидента в Керченском проливе.