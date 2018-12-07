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В России начали определять преступников по движению глаз

09:03
  • пятница
  • 07 декабря 2018

​Аппарат поможет полиграфу вычислить взяточников

Следователи начнут применять новую технологию для борьбы с коррупцией. Взяточников поможет вычислить глазной детектор лжи.

Новый аппарат дополнит традиционный полиграф в сборе информации. В СКР считают, что это увеличит достоверность результатов. Проверка с помощью устройства занимает в четыре раза меньше времени. Кроме того, на работу "айтрекера" не повлияет даже отсутствие у человека одного глаза, или если он наденет линзы и очки.

Новый агрегат может быть использован во всех госструктурах, пишет газета "Известия". Он уже применяется в ходе приема работников в центральный аппарат Следственного комитета.

В России удельный вес коррупционных дел увеличился в общем количестве преступлений. Так, в 2018 году за первые три квартала он составил 1,7%, а в 2017-м — 1,6%. Большая часть переданных в суд дел возбуждена в отношении должностных лиц.

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