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Скованная Загитова провалила короткую программу в финале Гран-при

08:50
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Россиянка на 4,64 балла отстала от лидера

В канадском Ванкувере женщины выступили с короткой программой в финале Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях одиночниц лидерство захватила японка Рика Кихира. Она установила мировой рекорд, получив за прокат 82,51 балла.

Россиянка Алина Загитова огорчила поклонников, набрав 77,93 балла. Алина выполнила все заявленные элементы, но показала очень скованное катание. Это лишило россиянку высоких оценок за компоненты. Таким образом олимпийская чемпионка идет второй, прилично отстав от первого места.

Подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева пока занимает третью строчку. Еще одна россиянка Софья Самодурова идет на пятом месте. Победитель турнира будет определен 9 декабря, по итогам произвольной программы. 

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Алина Загитова
Алина Загитова
Алина Загитова
Алина Загитова
Алина Загитова
Алина Загитова
Софья Самодурова
Софья Самодурова
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