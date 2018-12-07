Чтобы читали: Камбербэтча поместили на обложку украинского учебника

Книгу рекомендовало министерство образования и науки страны

На Украине школьников решили заставить больше читать. Для этого, в частности, на обложку местного учебника по зарубежной литературе для 10 класса поместили изображение популярного британского актера Бенедикта Камбербэтча.

Учебник выпустило украинское издательство "Грамота". Он издан на бюджетные средства и имеет гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".

Камбербэтча поместили на обложку в связи с тем, что он "входит в ряд современных воплощений" Гамлета, сообщает BBC News Украина. Как отметила руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николенко, авторы хотели связать прошлое и современность.

В июле 2018 года депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, увидев новый украинский учебник по географии для восьмого класса. По его словам, в нем напечатан "бред, который мы начинаем внушать детям". В частности, он раскритиковал утверждения про "достижения Украины в космосе". Также авторы учебника утверждают, что современное территориальное состояние Украины сохранялось на протяжении тысячелетий. Новый украинский учебник географии высмеяли и пользователи социальных сетей.

Бенедикт Камбербэтч прославился по всему миру благодаря роли в сериале "Шерлок". Также он играл в фильмах "Стартрек: Возмездие", "Доктор Стрэндж", "Мстители 3", "Игра в имитацию". Кроме того, он известен и своими театральными ролями. Камбербэтч играл в классических пьесах. В частности, он был занят в Королевском национальном театре.