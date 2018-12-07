ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чтобы читали: Камбербэтча поместили на обложку украинского учебника

09:48
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Книгу рекомендовало министерство образования и науки страны

На Украине школьников решили заставить больше читать. Для этого, в частности, на обложку местного учебника по зарубежной литературе для 10 класса поместили изображение популярного британского актера Бенедикта Камбербэтча.

Учебник выпустило украинское издательство "Грамота". Он издан на бюджетные средства и имеет гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".

Камбербэтча поместили на обложку в связи с тем, что он "входит в ряд современных воплощений" Гамлета, сообщает BBC News Украина. Как отметила руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николенко, авторы хотели связать прошлое и современность.

В июле 2018 года депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, увидев новый украинский учебник по географии для восьмого класса. По его словам, в нем напечатан "бред, который мы начинаем внушать детям". В частности, он раскритиковал утверждения про "достижения Украины в космосе". Также авторы учебника утверждают, что современное территориальное состояние Украины сохранялось на протяжении тысячелетий. Новый украинский учебник географии высмеяли и пользователи социальных сетей.

Бенедикт Камбербэтч прославился по всему миру благодаря роли в сериале "Шерлок". Также он играл в фильмах "Стартрек: Возмездие", "Доктор Стрэндж", "Мстители 3", "Игра в имитацию". Кроме того, он известен и своими театральными ролями. Камбербэтч играл в классических пьесах. В частности, он был занят в Королевском национальном театре.

Читайте также:
Новости по теме
Британский актер Бенедикт Камбербэтч
Британский актер Бенедикт Камбербэтч
Украинский учебник по зарубежной литературе для 10 класса
Украинский учебник по зарубежной литературе для 10 класса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.