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Европа вслед за Россией откажется от доллара

09:41
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Евросоюз объявил о своем желании отказаться от доллара

Брюссель обнародовал план по укреплению роли европейской валюты на мировой арене. Как указали в Еврокомиссии, валюта евро должна поддерживать "сбалансированный, основанный на правилах международный политический и экономический порядок".

Власти объединенной Европы также решили, что доллар оказывает слишком большое значение на экономику ЕС и решили усилить роль евро. В частности, сейчас газ из России в Европу покупается за доллары, в будущем его может заменить европейская валюта.

Также в Брюсселе озаботились созданием европейской системы моментальных платежей, независимой от Вашингтона, и перейти на расчеты в евро в стратегических отраслях, пишут в пятницу "Известия".

О снижении роли доллара в экономике говорят и в России. Ранее глава Минфина Антон Силуанов отметил, что план дедолларизации экономики страны уже подготовлен. По мнению экспертов The Wall Street Journal, дедолларизация поможет смягчить последствия новых антироссийских санкций США.

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