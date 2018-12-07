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В Москве состоится концерт, посвященный Владимиру Шаинскому

09:57
  • пятница
  • 07 декабря 2018

На концерте прозвучат такие известные песни как "Пусть бегут неуклюже…", "От улыбки…", "Один раз в год сады цветут" и многие другие

В понедельник, 10 декабря, в Кремлевском дворце пройдет концерт памяти народного артиста РСФСР Владимира Шаинского. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры и Культурного Фонда Льва Лещенко.

На сцене выступят такие звезды как Лев Лещенко, Лариса Долина, Сергей Пенкин, Елена Темникова, Глеб Матвейчук, Елена Воробей,  Алексей Хвацкий, Надежда Кадышева, Азиза, Владимир Винокур, Алсу, Александр Малинин, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Художественный руководитель и режиссер проекта Андрей Удалов, сообщили на сайте ГКД.

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