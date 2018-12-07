На задержанных Россией кораблях нет брони

Во время Керченского конфликта российские пограничники стреляли по нарушившим спокойствие украинским военным катерам снарядами без боевого заряда. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

"Стреляли болванками, а не разрывными, как пишут сейчас журналисты. Потому что следы от разрывного снаряда, как и пули, совсем другие. Это не я, это специалисты пишут", - отметил экс-начальник службы безопасности бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Также Червоненко подчеркнул, что задержанные Россией катера типа "Гюрза-М", строящиеся на заводе, который принадлежит нынешнему президенту страны Петру Порошенко, должны быть изготовлены из бронированной стали. Однако на самом деле это не так, передает "ПолитНавигатор".

"Подозревают, что на этих катерах "Гюрза", которые, кстати, больше река, чем море, обычная шестимиллиметровая сталь, а не броня. А вы знаете, что мы броню на нашу технику импортируем из России?", - сказал бывший депутат рады.

По его словам украинские танки, БТРы и самолеты тоже "летают на "Роснефти", а не на Exxon Mobil или на Texaco". Он добавил, что в сложившихся условиях не стоит отказываться "от критического импорта".

Ранее еще один бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал, что спецоперацию в течение трех месяцев готовили спецслужбы США и СБУ. По его словам, Порошенко лично отдавал команды исполнителям. В итоге он решил отправить моряков на верную гибель для проведения провокации. Он добавил, что моряков "использовали как пушечное мясо".

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда три украинских корабля предприняли попытку скрытно прорваться в Керченский пролив. Погранслужба ФСБ задержала российские пограничники.