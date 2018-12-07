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Басков отказал мечтающей о свадьбе Волочковой

10:03
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Певец и балерина не могут быть вместе

Анастасия Волочкова заявила на своей странице в Instagram, что выходит замуж. Балерина прикрепила к посту фото с известным певцом, намекнув, что ее избранником стал Николай Басков.

"Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба", – написала звезда балета, отметив, что их отношения проверены временем.

Певец не остался в стороне и тут же прокомментировал пост. Басков пояснил, что свадьба обязательно состоится, но невестой станет не Волочкова, пишет "Дни.Ру". "Будет, но у каждого своя", – написал певец в комментариях к посту.

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