Басков отказал мечтающей о свадьбе Волочковой

Певец и балерина не могут быть вместе

Анастасия Волочкова заявила на своей странице в Instagram, что выходит замуж. Балерина прикрепила к посту фото с известным певцом, намекнув, что ее избранником стал Николай Басков.

"Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба", – написала звезда балета, отметив, что их отношения проверены временем.

Певец не остался в стороне и тут же прокомментировал пост. Басков пояснил, что свадьба обязательно состоится, но невестой станет не Волочкова, пишет "Дни.Ру". "Будет, но у каждого своя", – написал певец в комментариях к посту.