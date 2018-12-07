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Поле боя: анархисты разгромили Афины

11:36
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Афины приходят в себя после погромов в годовщину гибели 15-летнего подростка

Баррикады, горящие мусорные баки и разбитые витрины. Несколько сотен анархистов вышли на улицы Афин. Митинги, переходящие в погромы, в греческой столице уже стали традицией и проходят ежегодно на протяжении 10 лет. Для контроля толпы силы полиции увеличены в несколько раз. Однако с натиском демонстрантов без слезоточивого газа не справиться.

Афины превратились в поле боя. Под ногами полицейских взрываются бутылки с зажигательной смесью и петарды. Им в лицо градом летят камни и куски плитки, выломанной из мостовой, передает "ТВ Центр".

Центр города пылает. Горят машины и мусорные баки. Трудно дышать из-за дыма и слезоточивого газа, которым полиция пытается разогнать демонстрантов. Правоохранители пускают в ход водометы и светошумовые гранаты. Отряды спецназа штурмуют баррикады зачинщиков беспорядка. Действовать приходится, как под артобстрелом.

Движение в центре города парализовано. Настоящий хаос - то, чего и добивались анархисты, устроившие беспорядки. Местные СМИ сообщают об одном раненом. 30 человек задержаны.

Волна беспорядков прокатилась и по другим греческим городам. В Салониках протестующие захватили часть университетского здания, громили витрины магазинов, поджигали мусорные баки. А началось всё еще днем - с шествий студентов в память о погибшем 10 лет назад подростке. Тогда он и его друзья атаковали полицейскую машину.

Один из стражей порядка застрелил 15-летнего школьника. По словам правоохранителя, случайно. По показаниям свидетелей - намеренно. Сейчас полицейский отбывает пожизненный срок. Каждый год в годовщину смерти подростка в Греции вспыхивают беспорядки. Власти заранее мобилизуют тысячи полицейских, но предотвратить столкновения такие меры не помогают.

Кристина Мамиконян, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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