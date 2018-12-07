В Германии уходит эпоха Ангелы Меркель

На съезде ХДС в пятницу выберут преемника Ангелы Меркель на посту главы партии

Считанные часы остаются до начала исторического съезда Христианско-демократического союза. В пятницу делегаты изберут преемника Ангелы Меркель. Она занимала пост председателя ХДС на протяжении последних 18 лет. СМИ уже назвали имена троих кандидатов.

18 лет Ангела Меркель была лидером Христианско-Демократического союза. Эпоха в политической жизни не только Германии. Европы. И вот момент смены поколений.

Об уходе с поста председателя партии Меркель объявила в конце октября. После очередного провала ХДС на региональных выборах. Она все еще канцлер. Но уже не с таким политическим ресурсом.

Накануне она сама приехала в здание Гамбургского выставочного центра. Проверить, готова ли сцена к последнему в ее долгой политической карьере акту. "Меня переполняет чувство благодарности. Я была партийным лидером 18 лет. Это очень долгий период. За это время у ХДС были свои взлеты и падения. Но партия смогла четырежды избрать канцлера из своих рядов - за это тоже стоит быть благодарными", - заявила канцлер.

Немецкие СМИ выделяют трех претендентов на ее пост. Министр здравоохранения и открытый гей Йенс Шпан. Свой каминг-аут он, кстати, совершил на званом ужине у канцлера. Но таким немецкий политикум теперь не удивишь. А вот камбэк бизнесмена Фридриха Мерца наделал шуму. Меркель, как поговаривают, приложила руку к завершению его политической карьеры в 2002 году. Спустя 16 лет однопартиец вернулся с большими шансами на вендетту.

В лидерах же, хотя с совсем небольшим отрывом, фрау Акака. Так пресса сокращает имя нынешнего генсека ХДС. Аннегрет Крамп-Карренбауэр - де-факто протеже самой канцлерин. В Германии ее даже называют Меркель, но с приставкой "мини". Все-таки равных по масштабам "оригиналу" в немецкой, да и европейской политике пока попросту нет.

Какой будет жизнь Германии в эпоху после Меркель? Об этом всем троим - хотя шансы Шпана уже сейчас расценивают как "скромные" - предстоит рассказать делегатам съезда. Выступления, пишет пресса, от которых и будет во многом зависеть, кто станет новым партийным лидером. И, вполне вероятно, следующим канцлером Германии.

Аннегрет Крамп-Карренбауер уже сейчас обещает метод "железного кулака в шелковой перчатке". И не только во внутренней политике. Так, тон в разговоре с Россией кандидат пообещала сменить на более жесткий. Хотя накануне высказалась против отказа от строительства газопровода "Северный поток -2". Что настойчиво продвигают США.

Выбор ХДС в пользу Мерца как раз и будет победой чистого американизма. Бизнесмен возглавляет организацию "Атлантический мост" - а это главный проводник политики Вашингтона в немецкой элите.

Мерца, кстати, уже поддержал министр финансов Шойбле. Но за Крамп-Карренбауер - лидер ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия. А его организация отправляет на съезд почти треть всех делегатов. Делегаты - женщины - это тоже треть от 1000 и одного представителя - также поддерживают генсека ХДС.

Кто бы в итоге ни был избран новым лидером партии, для ХДС начинается непростое время поиска нового пути к былой популярности у избирателя. Время Ангелы Меркель уходит.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Германия.