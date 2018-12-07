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Собянин открыл памятник писателю Чингизу Айтматову

11:50
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Памятник Чингизу Айтматову открыли в именном сквере писателя в Даниловском районе Москвы

В Москве в пятницу открыли памятник Чингизу Айтматову - выдающемуся советскому и киргизскому писателю, автору сотни произведений. В торжественной церемонии принял участие мэр города Сергей Собянин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, передает "ТВ Центр".

Постамент установлен на юге столицы - на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе. Народного писателя, лауреата нескольких десятков премий Чингиза Айтматова называют классиком русской и киргизской литературы.  Открытие памятника приурочено к 90-летию со дня рождения писателя.

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