Собянин открыл памятник писателю Чингизу Айтматову

Памятник Чингизу Айтматову открыли в именном сквере писателя в Даниловском районе Москвы

В Москве в пятницу открыли памятник Чингизу Айтматову - выдающемуся советскому и киргизскому писателю, автору сотни произведений. В торжественной церемонии принял участие мэр города Сергей Собянин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, передает "ТВ Центр".

Постамент установлен на юге столицы - на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе. Народного писателя, лауреата нескольких десятков премий Чингиза Айтматова называют классиком русской и киргизской литературы. Открытие памятника приурочено к 90-летию со дня рождения писателя.