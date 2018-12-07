Это фиаско: "пьяный" поезд Порошенко стал посмешищем

Железнодорожный состав сломался уже дважды

На Украине потешаются над поездом, который президент страны Петр Порошенко запустил между Киевом и аэропортом Борисполь. Причина в ненадежности железнодорожного экспресса.

За те дни, что поезд курсирует между станциями, он уже дважды сломался. При этом пассажиры, опаздывавшие на рейсы, добирались до аэропорта бегом через снежное поле.

Впрочем, у "нового" поезда есть и другие проблемы. Как передает РИА Новости, состав все время отстает от графика. По плану он должен добираться до аэропорта в течение 20 минут. Однако в итоге время в пути составляет уже от 35 минут.

По словам эксперта Дмитрия Марунича, в Польше уже со смехом расшифровывают аббревиатуру PESA (название польского концерна, производящего, в том числе, поезда) как "поезда экспериментальные супераварийные".

Между тем, популярный украинский видеоблогер Анатолий Шарий рассказал на YouTube всю правду об этих поездах. По его словам, они на самом деле произведены в Польше, и им по 10–13 лет. На их покупку и запуск Порошенко должен был потратить около 13 миллиардов гривен (более 466 миллионов долларов). Но в итоге украинский президент опустошил свой кошелек только 400 миллионов гривен (более 14 миллионов долларов).

Также Шарий утверждает, что перед запуском украинские власти отреставрировали вагоны внутри, но не сделали главного. Речь идет о ремонте моторов, что сделать было необходимо, так как поезда перед этим "набегали по миллиону километров".

Между тем, во время церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь, Порошенко произнес речь. Причем, многие пользователи соцсетей обратили внимание на то, что глава государства опять находится "под мухой". Чиновники, стоявшие рядом с украинским лидером во весь рот улыбались, в том числе, премьер-министр страны Владимир Гройсман.