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30 лет со дня разрушительного землетрясения в Армении: как это было

11:50
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Страшное землетрясение в Армении 30 лет назад унесло жизни 25 тысяч человек

В Армении в пятницу вспоминают трагические события 30-летней давности. Мощнейшее землетрясение унесло жизни больше 25 тысяч человек. За 30 секунд стихия уничтожила Спитак, разрушила ещё 21 город и 360 поселков и деревень - почти половину территории страны. Во время землетрясения высвободилась энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

7 декабря 30 лет со дня одной из самых страшных катастроф в мировой истории - землетрясения в Армении. Только по официальным данным, тогда погибло 25 тысяч человек. Полмиллиона остались без крыши над головой. Были разрушены 21 город, 360 поселков и деревень - почти половина территории Армении, передает "ТВ Центр".

30 секунд, превратившие жизнь в ад, а города и поселки Армении - в руины. Это было одно из самых разрушительных землетрясений в истории.

Смбат Товмасян в тот момент находился в машине. Сначала показалось - что-то случилось с ней, бросало из стороны в сторону. Потом на глазах осело монолитное здание мукомольного комбината. И весь родной Спитак стал городом, которого нет. Он хорошо помнит эти страшные первые минуты - как бежали среди дыма и пыли. Искать родных. Ему повезло - семья уцелела. Жена была дома - пятый этаж. Но оказалась рядом с единственной устоявшей стеной, когда рухнула остальная часть квартиры. Детей из-под завалов школы они спасали уже вместе.

Это был ежедневный и ежечасный подвиг - медиков, военнослужащих, спасателей. Трагедия в Армении объединила страну. Собирали вещи, деньги. Добровольцы приезжали со всего Союза. Иван Душарин вспоминает - его команда альпинистов Волжского автомобильного завода, не дождавшись официальных разрешений, вылетела в Ереван, оформив поездку как спортивные сборы. И две недели они круглосуточно работали в Ленинакане. Разбирали завалы.

Не хватало техники, специалистов. Больницы были разрушены. И Советский Союз едва ли не впервые открыл границы для международных гуманитарных организаций и иностранных спасателей.

Поселки и города - новый Спитак, районы в Ленинакане и Кировакане - потом отстраивали и возрождали всей страной. Но и спустя годы 7 декабря осталось в истории как день памяти.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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