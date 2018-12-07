Что будет с пенсиями в 2019 году

Об индексации, прибавке к индексации и военных пенсионерах

С 1 января 2019 года в России вырастут выплаты пенсионерам. В частности, пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на тысячу рублей. Таким образом, их проиндексируют на 7,05%. Кроме того, с первого дня наступающего года пенсионеры, живущие в селах не менее 30 лет, получат прибавку к пенсии в размере 2 400 рублей.

"Порядка 945 — 950 тысяч человек, которые проживают в сельской местности с большим стажем, начнут получать эту выплату", - отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

На такую прибавку смогут рассчитывать лишь те, кто сейчас не имеет работы, но ранее отработал в сельском хозяйстве и проживает в сельской местности, сообщает "Аргументы и Факты".

Кроме того, с начала 2019 года более чем на 6% вырастут соцвыплаты военным пенсионерам. Также с 1 октября следующего года денежное довольствие военнослужащих возрастет на 4,3%. Кроме того, военные пенсии будут дополнительно проиндексированы еще на 2,3%. Таким образом, средняя пенсия для военных составит 26 200 рублей в месяц.

А еще с 1 января 2019-го вступает в силу закон об изменении пенсионного возраста. Через 10 лет все придет к тому, что он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также со следующего года вводится специальное пособие по безработице для сотрудников предпенсионного возраста. Речь идет о людях, которым до пенсии осталось работать не более пяти лет. Размер составит от 1 500 до 11 280 рублей. На это пособие смогут рассчитывать граждане предпенсионного возраста, у которых не получилось найти работу в течение года.

Наконец, с 2019 года в России будет введена уголовная ответственность для работодателей в случае, если они откажут в приеме на работу или увольнении сотрудников предпенсионного возраста.

Накануне, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев подвёл итоги уходящего года. В частности, он обсудил изменения в пенсионном законодательстве. По его словам, решение стало самым непростым за последние десятилетия. При этом, он назвал его необходимым и оправданным.

Глава кабмина напомнил, что во время обсуждений документа учитывались предложения президента России Владимира Путина. Также законопроект доработали депутаты и члены профильных комитетов. Медведев подчеркнул, что эти изменения рассчитаны на поддержку пенсионеров в долгосрочной перспективе.