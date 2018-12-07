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Елизавету II на престоле сменит принц Гарри

12:35
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Нострадамус предвидел правление Гарри

Британский престол после Елизаветы II достанется принцу Гарри. Об этом свидетельствуют предсказания Мишеля де Нострадамуса.

Нострадамус сообщил, что "король вне очереди" обойдет всех остальных претендентов на корону, однако его новый титул будет многими воспринят негативно из-за несерьезного характера.

В настоящее время принц Гарри числится шестым в очереди на престол, поэтому реальных шансов на корону у него совсем мало. Даже 70-летний принц Чарльз с каждым днем теряет возможность побыть королем, сообщает ТВЦ.ru.

Елизавета II находится на британском троне уже 65 лет и является самым долгоправящим монархом страны.

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