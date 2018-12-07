Киев позавидовал спорящему с Путиным Лукашенко

По мнению депутата Верховной Рады, Украина может покупать газ в два раза дешевле

Украина платит 400 долларов за газ, в то время, как Белоруссия не хочет платить России за голубое топливо и 130 долларов. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич.

"У нас реально есть возможность покупать газ в два раза дешевле, чем мы покупаем, но кто-то хочет на этом нажиться, кто-то хочет на этом заработать", — сказал парламентарий в эфире NewsOne.

По словам Шуфрича, на Украине нет необходимости в повышении цены на газ, пишет "Газета.Ru". Он напомнил о диалоге Киева с Москвой по ценам на газ, который вела еще Юлия Тимошенко, когда была премьер-министром Украины. Однако затем Киев эти условия России назвал невыгодными, и "Нафтогаз" и "Газпром" разорвали контракты. Хотя цифры, по словам депутата Рады, говорят об обратном.

"Если бы тот контракт, за который Тимошенко отсидела, был сегодня реализован, то цена газа для Украины была бы в пределах 180-200 долларов", - подчеркнул Шуфрич.

В настоящий момент тарифы на газ для населения Украины регулирует Международный валютный фонд (МВФ), из-за чего, украинцы платят за него на 23,5% больше. В итоге страна оказалась не готова к началу отопительного сезона. Критическая ситуация сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Кропивницком, а также других городах и поселках. В связи с этим по стране прокатилась массовая волна протестов.

Накануне, 6 декабря, на заседании ЕврАзЭС президент Белоруссии Александр Лукашенко поспорил с российским лидером Владимиром Путиным из-за цен на газ для Минска. Глава Белоруссии был недоволен тем, что Республике якобы приходится покупать газ у России по завышенным ценам. В ответ президент России напомнил своему коллеге, что Белоруссия платит за газ по цене намного ниже рыночной – 130 долларов. Лукашенко же хотел снизить стоимость тысячи кубометров до 70 долларов. Позднее он извинился перед своим российским коллегой за свои слова.

В 2009 году были подписаны газовые контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом". Позднее по этому факту Юлия Тимошенко была осуждена и приговорена к семи годам тюрьмы. Она вышла на свободу в феврале 2014 года в результате госпереворота.