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Помощница опозорила Порошенко перед Радой

13:02
  • пятница
  • 07 декабря 2018

На Украине не могут определиться с местом армии в европейском рейтинге

Украинская армия находится на восьмом месте среди сильнейших армий Европы, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Столь скромное место не вяжется со словами украинского президента Петра Порошенко, который назвал украинскую армию "сильнейшей на континенте".

Луценко рассказала, что среди заслуг Порошенко – покупка американских противотанковых комплексов Javelin и списанных судов.

"На сегодняшний день 250 тысяч Вооруженных Сил Украины вооружены, одеты, обуты, сделана соответствующая логистика, построено порядка 160 общежитий для военный среднего сержантского состава, уже строятся служебные квартиры для офицеров", – приводит ее слова "ПолитНавигатор".

Отметим, что в рейтинге сильнейших армий Европы, составленном изданием Business Insider, украинская армия заняла лишь десятое место. Сам же Порошенко во время ежегодного послания в парламенте 20 сентября назвал ее "сильнейшей на континенте". Позже заявление украинского лидера высмеяли в Верховной Раде.

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