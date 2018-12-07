ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве такси сбило трех пешеходов на тротуаре и уехало

12:57
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Одного из них машина протащила 100 метров на капоте

В Москве объявлен план "Перехват" в связи с ДТП в центре столицы. Там водитель такси марки Kia Ceed сбил трех человек, стоявших на тротуаре. После этого он скрылся с места происшествия.

Это произошло на Покровском бульваре, у дома №8. Двое пострадавших получили тяжелые травмы. Их госпитализировали, сообщает "Интерфакс".

По данным Агентства "Москва", все трое пострадавших были рабочими в оранжевых жилетах. Они очищали снег на углу улицы Покровка и Девяткиного переулка. При столкновении двое из них отлетели в стороны. Третьего рабочего автомобиль протащил на капоте около 100 метров.

Очевидец аварии рассказал, что водитель выехал сначала на встречную полосу, а после этого - на тротуар. В момент ДТП в автомобиле находились два человека.

Сбив двух рабочих, автомобиль завернул в Потаповский переулок. Однако третий продолжал оставаться под машиной, и она забуксовала. В итоге водитель сдал назад, а затем переехал через пострадавшего. После этого оба находившихся в машине вышли из салона. Они достали тело из-под автомобиля и выбросили его, после чего уехали.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, водитель, совершивший наезд, сотрудничает с "Яндекс.Такси".

Главное сегодня
ДТП с участием такси
ДТП с участием такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.