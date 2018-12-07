В Москве такси сбило трех пешеходов на тротуаре и уехало

Одного из них машина протащила 100 метров на капоте

В Москве объявлен план "Перехват" в связи с ДТП в центре столицы. Там водитель такси марки Kia Ceed сбил трех человек, стоявших на тротуаре. После этого он скрылся с места происшествия.

Это произошло на Покровском бульваре, у дома №8. Двое пострадавших получили тяжелые травмы. Их госпитализировали, сообщает "Интерфакс".

По данным Агентства "Москва", все трое пострадавших были рабочими в оранжевых жилетах. Они очищали снег на углу улицы Покровка и Девяткиного переулка. При столкновении двое из них отлетели в стороны. Третьего рабочего автомобиль протащил на капоте около 100 метров.

Очевидец аварии рассказал, что водитель выехал сначала на встречную полосу, а после этого - на тротуар. В момент ДТП в автомобиле находились два человека.

Сбив двух рабочих, автомобиль завернул в Потаповский переулок. Однако третий продолжал оставаться под машиной, и она забуксовала. В итоге водитель сдал назад, а затем переехал через пострадавшего. После этого оба находившихся в машине вышли из салона. Они достали тело из-под автомобиля и выбросили его, после чего уехали.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, водитель, совершивший наезд, сотрудничает с "Яндекс.Такси".