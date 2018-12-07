Бестемьянова в восторге от новой соперницы Загитовой

Олимпийская чемпионка рассказала о рождении звезды

Противостояние российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой скоро перестанет волновать планету, утверждает олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. По ее словам, на первые роли выйдет японка Рика Кихира.

"Сегодня нужно говорить о рождении новой звезды. Это Рика Кихира. С ней будет бороться на равных уже следующее поколение девочек, которое сейчас катается в юниорках", - сказала Бестемьянова. Так она прокомментировала результаты выступлений фигуристок в короткой программе на финале Гран-при, сообщает "Советский спорт".

Между тем, сама Загитова призналась, что могла проспать отъезд на соревнования. По ее словам, это произошло из-за того, что после тренировки она легла поспать пять-шесть часов. В итоге, 16-летняя спортсменка чуть не опоздала на автобус, проснувшись за три минуты до его отъезда.

Также она прокомментировала успехи своей соперницы из Японии, передает "Чемпионат.com". В частности, фигуристка призналась, что тренеры помогают ей справиться с мыслями о своем статусе олимпийской чемпионки.

"Эти мысли и её тройной аксель пощекотали мне нервы. Но понимаю, что если я идеально катаюсь, чисто и с эмоциями, то могу бороться с такими спортсменками", — сказала Загитова.

Ранее в канадском Ванкувере завершились выступления с короткой программой в финале Гран-при по фигурному катанию среди женщин. Лидерство в соревнованиях одиночниц захватила Рика Кихира. При этом она установила мировой рекорд, получив за прокат 82,51 балла.

А вот Алина Загитова набрала только 77,93 балла. Ее катание назвали очень скованным, хотя россиянка выполнила все заявленные элементы. Теперь олимпийская чемпионка идет второй, серьезно отстав от первого места.

Третью строчку занимает подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Еще одна россиянка Софья Самодурова оказалась на пятом месте. Победитель турнира будет известен 9 декабря, по итогам произвольной программы.