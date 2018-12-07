Появились новые фото "королевских" пиров Цеповяза в колонии

По словам автора ролика, фотографии сделаны в период с 2014 по 2017 год

В интернете опубликовали новые фото жизни отбывающего 20-летний срок в колонии Вячеслава Цеповяза. Снимки можно увидеть в записи, которая появилась на YouTube-канале "Сергей Перин".

На фотографиях Цеповяз в окружении людей участвует в обильных застольях с деликатесами, в том числе на природе. При этом автор ролика указал, что "данная подборка является оригинальным продолжением жизни Цапка-крабоеда в период с 2014 по 2017 годы".

Он задается вопросом, достаточно ли справедливо наказание для опасного преступника, который живет в отдельном бараке и ест дорогую пищу из ресторана.

Как писал ТВЦ.ru, в сети уже распространилось другое видео из VIP-камеры Вячеслава Цеповяза. На записи видео, что в камере стоит дорогой телевизор, удобные кресла и вентилятор.

4 декабря Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства исправительного учреждения, которое позволило заключенному устраивать пиры с деликатесами.