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Появились новые фото "королевских" пиров Цеповяза в колонии

13:27
  • пятница
  • 07 декабря 2018

По словам автора ролика, фотографии сделаны в период с 2014 по 2017 год

В интернете опубликовали новые фото жизни отбывающего 20-летний срок в колонии Вячеслава Цеповяза. Снимки можно увидеть в записи, которая появилась на YouTube-канале "Сергей Перин".

На фотографиях Цеповяз в окружении людей участвует в обильных застольях с деликатесами, в том числе на природе. При этом автор ролика указал, что  "данная подборка является оригинальным продолжением жизни Цапка-крабоеда в период с 2014 по 2017 годы".

Он задается вопросом, достаточно ли справедливо наказание для опасного преступника, который живет в отдельном бараке и ест дорогую пищу из ресторана.

Как писал ТВЦ.ru, в сети уже распространилось другое видео из VIP-камеры Вячеслава Цеповяза. На записи видео, что в камере стоит дорогой телевизор, удобные кресла и вентилятор.

4 декабря Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства исправительного учреждения, которое позволило заключенному устраивать пиры с деликатесами.

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Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
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