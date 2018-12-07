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Кремль разрешил Лукашенко иметь собственное мнение

13:32
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Рабочие разговоры не всегда подразумевают единство мнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко не всегда должны сходиться во мнении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя перепалку двух президентов. По его словам, это нормальный рабочий процесс.

В Кремле подчеркнули, что в ходе заседания ЕАЭС в Санкт-Петербурге состоялся рабочий и продуктивный разговор. "Высказывались разные точки мнения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Накануне Александр Лукашенко публично вступил в спор с Владимиром Путиным по поводу цены на газ. Он пожаловался, что белорусским потребителям "голубое топливо" обходится в $130 за тысячу кубометров, в том время как жители Смоленской области платят только 70. Путин возразил, что если бы Минск не имел преимуществ, а цена формировалась на рыночных условиях, газ обходился бы в почти $200. Президент указал, что, например, Германия платит $250.

Лукашенко назвал расчеты Путина неправильными. Позднее президент Белоруссии вынужден был извиняться перед российским лидером за то, что начал дискуссию "в нехорошей форме".

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