Лавров назвал цель провокации Киева

Петр Порошенко ввел военное положение для укрепления своих позиций перед выборами, убежден глава МИД России

Россия обеспокоена ростом напряжённости и нездоровой атмосферой, которая сложилась в международных отношениях. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам ежегодного министерского заседания государств-участниц ОБСЕ в Милане, передает "ТВ Центр".

Глава российского МИД подчеркнул: страны Запада все реже используют термин "международное право", а вместо него выдумывают собственные нормы межгосударственного общения. Голословные и публичные обвинения в адрес Москвы уже стали общепринятой практикой. В частности, США заявляют о том, что Россия якобы нарушала нормы договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом доказательств не предъявляют и на вопросы Москвы не отвечают.

"Это все из той же оперы, когда нас обвиняют в нарушении договора, во вмешательстве в выборы. Но ни одного факта я не видел до сих пор. Каждый раз, когда возникает проблема, мы задаем предельно конкретный вопрос. Точно так же в случае с Солсберри. Мы спрашиваем: где Скрипали? Это, наверно, не хайли-лайкли, это можно ответить: да или нет, живы - не живы. Поэтому мы в разных категориях разговариваем с нашими партнерами так называемыми", - отметил Лавров.

Министр также рассказал, зачем украинский лидер Петр Порошенко ввел военное положение в стране. "Как по заказу. Произошел инцидент, раздули скандал, тут же военное положение, которое будет использовано для того, чтобы укрепить пока абсолютно несерьезные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами", - приводит его слова РИА Новости.