Собянин рассказал Медведеву о рекордах в экономике

Мэр Москвы на встрече с председателем правительства рассказал о росте основных экономических показателей города

Устойчивый рост и развитие. Экономика Москвы преодолела последствия кризиса почти по всем показателям. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Дмитрием Медведевым.

Премьер выслушал доклад мэра об итогах проделанной за год работы в столице. В центре внимания были вопросы строительства, благоустройства, восстановления культурных объектов и, конечно, экономики. Сергей Собянин отметил, что значительно выросли экспорт московской промышленности и инвестиции в основной капитал. Мэр подчеркнул, что этот год стал рекордным по экономическим показателям.

"Рост инвестиций в основной капитал не прекращался в Москве даже в самые сложные годы", - отметил Собянин.