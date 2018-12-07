Ученые раскрыли тайну появления Земли

Земля поглощала воду и газ из облака, которое окружало Солнце

Американские учёные определили основную версию происхождения Земли. Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе проанализировали три главные теории.

Согласно первой, наша планета поглощала воду и газ из некоего облака, которое окружало молодое Солнце. Другая теория предполагает, что Земля сформировалась из малых небесных тел, которые образовались из частиц пыли под воздействием солнечного тепла. Наконец, третья версия - наша планета сформировалась за счёт метеоритов, обогащенных водой, кислородом и азотом.

Изучив образцы лавы, поднятые со дна Атлантики и сокрытый в них газ неон, учёные выяснили, что первая теория - наиболее вероятная.