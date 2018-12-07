Памятник писателю Чингизу Айтматову открыли в Москве к его 90-летию

Торжественную речь на церемонии произнес мэр Москвы Сергей Собянин

Памятник писателю Чингизу Айтматову открыли в пятницу в Москве в сквере на пересечении улицы Павловская и Подольского шоссе. Айтматов - автор произведений, изданных во многих странах мира. Открытие памятника приурочили к 90-летию писателя. На церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

В одноименном сквере в пятницу начнется торжество, приуроченное к 90-летию Чингиза Айтматова. В числе присутствующих – представители разных национальностей. Поклонники творчества, земляки. Русские и киргизские слова в общем разговоры едва различимы. Писатель при жизни одинаково безупречно писал и говорил на двух родных языках.

О том, что мир чтит и помнит Айтматова, говорят и высокие гости. Спустя мгновение под аплодисменты монумент открывается во всей красе.

Под звуки гимна республики Кыргызстан с бронзовой скульптуры работы Азамата Абдрахманова и архитектора Сергея Павлова ниспадает покрывало. Литератор сидит в кресле. Размышляет, думает, слушает или придумывает.

"Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитектора, благотворителей, благодаря кому появился этот замечательный памятник. Конечно, мы все помним этого великого писателя, и целое поколение россиян, советских людей были воспитаны на его произведениях. Даже если мы не помним некоторые произведения, имена героев его повестей и романов, когда произносят его имя, это ощущение искренней чистоты, доброты и величия. И это ощущение вместе с памятью об этом великом писателе навсегда вместе с нами. Правительство Кыргызстана профинансировало работу из республиканского бюджета. Из нескольких вариантов выбрали лучший. Младший сын Чингиза Айтматова от скульптуры не может отвести глаз. Настолько похож", - заявил Собянин.

По данным ЮНЕСКО, Айтматов – один из самых читаемых авторов XXI века. Его называли классиком еще при жизни, а романы переведены более чем на 176 языков мира. Чингиз Айтматов называл Москву своим вторым любимым городом. Здесь он трудился, здесь жили его близкие люди и соратники по творчеству. Теперь есть и первый московский памятник.

Анастасия Мартынова, Владимир Черных и Александр Голубев, "ТВ Центр", Москва.