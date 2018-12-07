ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Памятник писателю Чингизу Айтматову открыли в Москве к его 90-летию

15:07
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Торжественную речь на церемонии произнес мэр Москвы Сергей Собянин

Памятник писателю Чингизу Айтматову открыли в пятницу в Москве в сквере на пересечении улицы Павловская и Подольского шоссе. Айтматов - автор произведений, изданных во многих странах мира. Открытие памятника приурочили к 90-летию писателя. На церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

В одноименном сквере в пятницу начнется торжество, приуроченное к 90-летию Чингиза Айтматова. В числе присутствующих – представители разных национальностей. Поклонники творчества, земляки. Русские и киргизские слова в общем разговоры едва различимы. Писатель при жизни одинаково безупречно писал и говорил на двух родных языках.

О том, что мир чтит и помнит Айтматова, говорят и высокие гости. Спустя мгновение под аплодисменты монумент открывается во всей красе. 

Под звуки гимна республики Кыргызстан  с бронзовой скульптуры работы  Азамата Абдрахманова и архитектора Сергея Павлова ниспадает покрывало. Литератор сидит в кресле. Размышляет, думает, слушает или придумывает.

"Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитектора, благотворителей, благодаря кому появился этот замечательный памятник. Конечно, мы все помним этого великого писателя, и целое поколение россиян, советских людей были воспитаны на его произведениях. Даже если мы не помним некоторые произведения, имена героев его повестей и романов, когда произносят его имя, это ощущение искренней чистоты, доброты и величия. И это ощущение вместе с памятью об этом великом писателе навсегда вместе с нами. Правительство Кыргызстана профинансировало работу из республиканского бюджета. Из нескольких вариантов выбрали лучший. Младший сын Чингиза Айтматова от скульптуры не может отвести глаз. Настолько похож", - заявил Собянин.

По данным ЮНЕСКО, Айтматов – один из самых читаемых авторов XXI века. Его  называли классиком еще при жизни, а романы переведены более чем на 176 языков мира. Чингиз Айтматов называл Москву своим вторым любимым городом. Здесь он трудился, здесь жили его близкие люди и соратники по творчеству. Теперь есть и первый московский памятник.

Анастасия Мартынова, Владимир Черных и Александр Голубев, "ТВ Центр", Москва.

Главное сегодня
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Памятник Айтматову
Памятник Айтматову
Открытие памятника Айтматову
Открытие памятника Айтматову
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.