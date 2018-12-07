"Путешествие в Рождество": в Москве пройдут более 70 ледовых шоу

В столице продолжается подготовка к фестивалю "Путешествие в Рождество"

Ещё неделя и Москва оправится в самое сказочное путешествие этой зимы - в Рождество. На традиционном городском фестивале будет все.

Яркие представления, концерты, мастер-классы, экскурсии - развлечения найдутся для детей и взрослых. Театральные постановки привезут зарубежные артисты, а также лауреаты российского конкурса "Золотая Маска".

Кулинары уже придумали, чем гостей угощать. Но главное - в этом году в городе пройдут более 70 ледовых шоу, в том числе и балетов.