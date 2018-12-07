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НОВОСТИ

"Путешествие в Рождество": в Москве пройдут более 70 ледовых шоу

15:04
  • пятница
  • 07 декабря 2018

В столице продолжается подготовка к фестивалю "Путешествие в Рождество"

Ещё неделя и Москва оправится в самое сказочное путешествие этой зимы - в Рождество. На традиционном городском фестивале будет все.

Яркие представления, концерты, мастер-классы, экскурсии - развлечения найдутся для детей и взрослых. Театральные постановки привезут зарубежные артисты, а также лауреаты российского конкурса "Золотая Маска".

Кулинары уже придумали, чем гостей угощать. Но главное - в этом году в городе пройдут более  70 ледовых шоу, в том числе и балетов.

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Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество"
Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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