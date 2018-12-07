Москвичи узнают тайны метро

Подземные мозаики, скульптуры, барельефы хранят много секретов

Достаточно загрузить в гаджет новое приложение "Тайны метро", построить маршрут и окунуться в историю

Поездка в метро превращается в приключение, а переход со станции на станцию – в квест. Маршруты, задания, и наконец – цель, которая заставит по-новому увидеть привычные интерьеры. Например, в зале "Новокузнецкой" стоит смотреть не только по сторонам, но и наверх.

Алла Васильева одна из первых установила приложение "Тайны метро" и теперь по пути на работу или встречу не упускает возможности погрузиться в дополненную реальность. Вот, например, "Маяковская": находим 10-й по счету купол, и самолёты вылетают за его пределы. И это не просто развлечение: в приложении можно узнать историю мозаики и всей станции

Далее отправляемся на "Белорусскую". Здесь в переходе установлен памятник белорусским партизанам. Выясняем, что по сложившейся легенде они - покровители путешественников. Пожать руку старцу – к деньгам, потереть автомат бойца – к удаче в любви. А зал "Новослободской", оказывается, оформляли мастера из Латвии: использовали стекла, из которых делают витражи католических храмов. Неудивительно, что мать оказалась похожа на богоматерь, а весь зал – на костёл.

"Тайны метро" - это новое приложение столичного проекта "Привет, Москва!". Его создатели – учёные, историки, филологи, журналисты. Они стараются интересно и доступно рассказать историю города, и где как не в транспорте. Ведь жизнь москвичей уже давно нельзя представить без метро.

Пока на карте приложения – 50 станций, но разработчики планируют развивать его и дальше. Уже сейчас можно устроить себе экскурсию по маршруту квеста. Такая неакадемичная история способна увлечь взрослых и детей, москвичей и туристов – "Тайны метро" раскрываются на русском и английском языках.

Полина Кастрицкая, Арсений Кобяков, Илья Коробейников, "ТВ Центр".