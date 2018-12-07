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Старинные подвалы Москвы откроют на два дня

15:22
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Там пройдут спектакли и творческие занятия.

С 6 по 8 декабря в Москве проходит городская акция "День без турникетов". В ней участвуют 35 различных площадок. Гостей приглашают побывать в технопарках, увидеть процесс создания часов, обуви, и многое другое. Некоторые компании обещают не только лекции и экскурсии, но и практические занятия, передает "ТВ Центр".

К акции присоединилась и театральная площадке "Хитровка". Там всех желающих  пригласили на экскурсию в старинные подвалы в центре Москвы, где сейчас проходят спектакли и творческие занятия. Гостям  предложили попить чаю и рассказали много интересных подробностей о том, как работали чайные заведения  в старой Москве.

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Старинный подвал
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