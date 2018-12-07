Старинные подвалы Москвы откроют на два дня

Там пройдут спектакли и творческие занятия.

С 6 по 8 декабря в Москве проходит городская акция "День без турникетов". В ней участвуют 35 различных площадок. Гостей приглашают побывать в технопарках, увидеть процесс создания часов, обуви, и многое другое. Некоторые компании обещают не только лекции и экскурсии, но и практические занятия, передает "ТВ Центр".

К акции присоединилась и театральная площадке "Хитровка". Там всех желающих пригласили на экскурсию в старинные подвалы в центре Москвы, где сейчас проходят спектакли и творческие занятия. Гостям предложили попить чаю и рассказали много интересных подробностей о том, как работали чайные заведения в старой Москве.