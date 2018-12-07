Неожиданный поворот в деле Глушакова: футболист набросился на жену

Игрок тайком отобрал у супруги 300 миллионов рублей

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков принял решение обратиться в полицию. Он подал заявление на свою жену Дарью.

Полузащитник "красно-белых" обвиняет супругу в мошенничестве. При этом, с его имущества был снят арест. Футболист смог вывести со счетов жены 300 миллионов рублей, не обращаясь в суд.

Ситуацию прокомментировал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин. По его словам, придется, наверное, вызывать и опрашивать его подзащитную. Также непонятно, на каких основаниях сняли арест со счетов футболиста.

"Удивительно конечно, потому что в аналогичных ситуациях накладывается арест на весь период раздела имущества, чтобы ни один из супругов не вывел средства. И здесь тоже суд первой инстанции наложил арест, но вышестоящий – снял", - сказал адвокат.

Комментируя информацию о том, что Глушаков тайно снял 300 миллионов рублей с совместных счетов, он назвал эту историю загадочной. Жорин отметил, что это произошло в первой половине августа, когда супруги решили больше не вести совместную жизнь.

"У нас косвенно есть доказательства, что определенная сумма снята со счетов. Это подтверждают ответы из банков. Только сейчас в рамках суда, пока не можем установить какая именно", - добавил Жорин.

По его словам, даже если Глушаков обратился в правоохранительные органы с целью запугать или надавить, сторона защиты Дарьи будет добиваться разрешения этого спора.

"У Дениса подход к этой ситуации неправильный. Вместо того, чтобы договориться с женой, используются какие-то непонятные схемы", - приводит его слова "Спорт-экспресс".

24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к супруге. Он потребовал развода и алиментов на содержание детей. Тем не менее, суд в итоге передал документы в Москву, где прописаны супруги. Как утверждал Жорин, это произошло после того, как дело придали огласке.

В октябре Никулинский суд столицы арестовал счета Дениса Глушакова, а 19 октября вынес решение, согласно которому, футболист должен перечислять на содержание детей треть своего дохода - примерно по пять миллионов рублей в месяц из 15-ти.

Кроме того, в октябре Сергей Жорин сообщил, что Денису Глушакову грозит уголовное дело за то, что тот вопреки запрету суда снял деньги с семейного счета.