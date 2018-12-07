Путин обрадовался росту товарооборота между Россией и Грецией

С Ципрасом ранее провел переговоры Дмитрий Медведев

Двусторонние отношения Москвы и Афин в пятницу обсуждает Владимир Путин с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Встреча проходит в Кремле, передает "ТВ Центр".

Главы государств рассматривают темы совместных инфраструктурных проектов в газотранспортной сфере, а также обсуждают ряд актуальных международных и региональных проблем.

Также в пятницу с Алексисом Ципрасом встретился Дмитрий Медведев. Политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в различных сферах.