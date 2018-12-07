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Путин обрадовался росту товарооборота между Россией и Грецией

14:38
  • пятница
  • 07 декабря 2018

С Ципрасом ранее провел переговоры Дмитрий Медведев

Двусторонние отношения Москвы и Афин в пятницу обсуждает Владимир Путин с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Встреча проходит в Кремле, передает "ТВ Центр".

Главы государств рассматривают темы совместных инфраструктурных проектов в газотранспортной сфере, а также обсуждают ряд актуальных международных и региональных проблем.

Также в пятницу с Алексисом Ципрасом встретился Дмитрий Медведев. Политики обсудили  вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в различных сферах.

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